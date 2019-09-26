Разработаны условия предоставления «Карты казаха»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоммерческое акционерное общество «Фонд «Отандастар» предлагает выдавать зарубежным казахам «Карту казаха» через посольства Казахстана. Об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов в ходе обсуждения проекта Закона «О государственной поддержке соотечественников за рубежом» на заседании Общественной комиссии при Фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть еще один вопрос, касающийся порядка предоставления «Карты казаха». Например, мы изучили опыт Польши. У них посольства занимаются выдачей такой карты полякам, желающим вернуться на историческую родину. Карта выдается бесплатно. В связи с этим мы также предлагаем выдавать «Карту казаха» через учреждения Республики Казахстан за рубежом», – сказал М. Сарбасов.

По его словам, разработаны условия получения «Карты казаха». Во-первых, для этого нужно предъявить документы, подтверждающие принадлежность к казахской нации или прежнее гражданство Казахской ССР, РК. Во-вторых, знание казахского языка на базовом уровне. В-третьих, владение основными знаниями о казахской культуре, обычаях и традициях.

По предложению государственных органов срок действия «Карты казахов» сокращен с 10 лет до 5 лет.