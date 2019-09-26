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Разработаны условия предоставления «Карты казаха»

26 Сентября 2019 18:35
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Разработаны условия предоставления «Карты казаха»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоммерческое акционерное общество «Фонд «Отандастар» предлагает выдавать зарубежным казахам «Карту казаха» через посольства Казахстана. Об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов в ходе обсуждения проекта Закона «О государственной поддержке соотечественников за рубежом» на заседании Общественной комиссии при Фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Есть еще один вопрос, касающийся порядка предоставления «Карты казаха». Например, мы изучили опыт Польши. У них посольства занимаются выдачей такой карты полякам, желающим вернуться на историческую родину. Карта выдается бесплатно. В связи с этим мы также предлагаем выдавать «Карту казаха» через учреждения Республики Казахстан за рубежом», – сказал М. Сарбасов.

По его словам, разработаны условия получения «Карты казаха». Во-первых, для этого нужно предъявить документы, подтверждающие принадлежность к казахской нации или прежнее гражданство Казахской ССР, РК. Во-вторых, знание казахского языка на базовом уровне. В-третьих, владение основными знаниями о казахской культуре, обычаях и традициях.

По предложению государственных органов срок действия «Карты казахов» сокращен с 10 лет до 5 лет.

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Ключевые слова: Соотечественники, НПО,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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