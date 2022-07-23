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    18:09, 22 Июль 2022 | GMT +6

    Разработаны новые инструменты отбора на государственную службу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по делам государственной службы совершенствуются оценка и ротация государственных служащих. В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 – посредством анкетирования). Новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для создания дополнительных условий повышения качественного состава государственного аппарата рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования.

    При этом, прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будет обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.

    На заседании АДГС по итогам работы за первое полугодие также сообщалось о том, что предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также «выхода» с государственной службы.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Парламента.

    На период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов государственным органам будет предоставлена возможность найма контрактных служащих для привлечения профессиональных специалистов со специальными знаниями.

    Также продолжается работа по привлечению представителей Президентского молодежного кадрового резерва в систему государственной службы и квазигосударственный сектор. Для систематизации этой работы разработан алгоритм найма резервистов на государственную службу, регулирующий вопросы карьерного продвижения, развития навыков и оценки эффективности деятельности. Необходимо отметить, что на сегодняшний день из 350 резервистов трудоустроены 238.

    Для достижения поставленных целей, в том числе улучшения кадрового потенциала государственной службы Агентством проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной службы, так и по реализации соответствующих практических мер.

    Первое – оценка государственных служащих. В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360, то есть посредством анкетирования. В целом, новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию. Для различных субъектов оценки (руководителей и исполнителей) будут применяться дифференцированные подходы к оценке.

    Планируется осуществление оценки государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так, предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших четыре квартала подряд высокую оценку. Для исключения формализма при оценке с целью продвижения определенных сотрудников, такое назначение будет согласовываться с Агентством.

    При этом, госслужащие, получившие два квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности, при этом в случае отсутствия вакантной должности они будут подлежать увольнению.

    Второе – ротация государственных служащих. Одним из важных инструментов профессионализации, а также предупреждения коррупционных нарушений является своевременная ротация государственных служащих.

    Так, расширяется перечень лиц, к которым будет применяться обязательная ротация. В число подлежащих ротации будут включены должности группы категорий «А» и «Б». Будут также унифицированы сроки пребывания служащих на занимаемых должностях и предусмотрены жилищные выплаты для служащих, переводимых в другую местность.

    Последними поправками в Закон «О государственных услугах» введено новое понятие «общественно значимая услуга», которая будет осуществляться на непрерывной основе, и направлена на удовлетворение законных интересов общества.

    Теперь, помимо оценки качества оказания государственных услуг, Агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать общественно значимые услуги, и выносить рекомендации по улучшению качества их предоставления.

    Положительные результаты работы по контролю за качеством госуслуг дает дистанционный мониторинг соблюдения сроков оказания услуг и оснований для отказа. Это обеспечивает проактивность и оперативность принятия соответствующих мер, не дожидаясь жалоб со стороны услугополучателей.

    Особую роль играет информированность услугополучателей о защите нарушенных прав услугополучателей.

    С начала года организовано более 5 тыс. разъяснительных работ. В местах оказания госуслуг размещено около 50 тыс. разъяснительных плакатов и информационных баннеров.

    В результате защищены и восстановлены права 111 получателей услуг, что на 18 % больше аналогичного периода прошлого года, а по сравнению с 2020 годом – на 42 %.


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