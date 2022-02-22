Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критерии по мобильным переводам физических лиц разработаны и размещены на портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, какие показатели предполагается учитывать при передаче сведений банками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект приказа министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».
К критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие признаки:
- получение одним физическим лицом в течении 3 последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц. Т.е под критерии попадает физическое лицо, которое 3 месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных лиц.
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.
1 этап.
С 1 января 2022 годапередаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравнённых к ним и их супругам.
2 этап.
С 1 января 2023 годапередаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
3 этап.
С 1 января 2024 годапередаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
4 этап.
С1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.
«Проект приказа не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов», - отметили в КГД.
Ранее сообщалось, что казахстанские банки будут сообщать комитету госдоходов о переводах физлиц, которые имеют признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.
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