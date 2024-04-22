Разработано безалкогольное вино, защищающее почки при рентгенографии

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) лабораторно доказали, что произведенное ими безалкогольное красное вино способно защитить почки пациента во время рентгенологического исследования. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Ученые НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ в результате проведенных экспериментов доказали, что деалкоголизированное вино защищает почки от повреждений при проведении рентгеноконтрастных исследований, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отмечается, что безалкогольное вино было произведено сотрудниками НИИ по оригинальной технологии из северных сортов винограда, специально отобранных и выращенных селекционерами-генетиками вуза в ботаническом саду НИУ БелГУ. Напиток обладает высоким содержанием антиоксидантов. А разработанная и собранная физиками БелГУ установка позволяет удалять алкоголь, не только сохраняя, но и увеличивая объем полифенолов и других полезных веществ.

- Антиоксидантные свойства этого вина предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром, - цитирует пресс-служба директора НИИ фармакологии живых систем НИУ БелГУ доктора медицинских наук, профессора Владимира Покровского.

Исследования проводятся в рамках проекта «Разработка генетических технологий в растениеводстве хозяйственно-ценных культур на примере Vitis vinifera» программы «Приоритет-2030».