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Разработанный в Актобе тренажер для военных летчиков признан лучшим в стране

10 Декабря 2021 09:00
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Разработанный в Актобе тренажер для военных летчиков признан лучшим в стране

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Авиасимулятор, разработанный в Военном институте сил воздушной обороны, признан лучшим в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе вуза, конкурс по изобретательской и рационализаторской работе среди военнослужащих и служащих Вооруженных Сил РК организовал департамент военного образования и науки. В конкурсе приняли участие профессорско-преподавательский состав и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Военного института Сил воздушной обороны, военнослужащие региональных командований «Юг», «Восток» и «Запад».

По результатам экспертизы, проведенной военно-научным исследовательским центром Национального университета обороны, 9 проектов из 23-х рекомендованы к дальнейшей работе. Победителем конкурса признан тренажерный комплекс, разработанный профессорско-преподавательским составом Военного института Сил воздушной обороны. Инновационный процедурный тренажерный комплекс УБС L-39С уже прошел апробацию и внедрен в процесс обучения курсантов. В авиасимуляторе, основу которого составляет компьютерная программа DCS World, смоделированы системы самолета, двигателя и вооружения. Комплекс позволяет полностью обеспечить многоуровневую систему тренажерной подготовки, направленной на формирование наиболее важных для летной деятельности индивидуальных качеств.

По мнению разработчика проекта, начальника отдела информационных технологий майора Ержана Тлеугабылова, применение на этапе тренажерной подготовки современных информационных технологий позволит повысить эффективность процесса обучения военных летчиков. Совмещение учебного процесса с компьютерной игрой будет способствовать более успешному усвоению программы и закреплению навыков.

Еще один примечательный проект «Прототип оптико-электронной системы повышения видимости в условиях темного времени суток» разработан в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Его разработчик – доцент цикла цифровой электроники кафедры основ военной радиотехники и электроники подполковник Нуржан Зикирьяев. Изобретение представляет собой систему отображения информации, визуализации местности и прожектора инфракрасного диапазона. Она позволяет экипажам боевых машин вести наблюдение и передвигаться в темноте без использования видимых источников видимого света. Это значительно повышает боевые возможности и живучесть экипажей.

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#Актюбинская область   #Вузы   #Армия   #Вооруженные силы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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