Разработанные на основе ландшафтного метода экспозиции появились в акмолинском музее

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский областной историко-краеведческий музей с сегодняшнего дня готов принять посетителей после реэкспозиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт музея.

Новая экспозиция раскрывает историю и культуру края. Зал природы разработан в соответствии с ландшафтным методом показа с применением экосистем. Зал «Естественной истории» отражает этапы развития жизни на Земле, материалы о растительном и животном мир е древних времен.





А зал «Великая степная цивилизация» с разделами «Археология», «Средневековье», «Этнография», «Абылай хан» представляет казахский народ – как великого представителя кочевой цивилизации, ведь именно Великая степь подарила миру коневодство и всадническую культуру, здесь же представлена жизнь этноса, его хозяйственно-культурный уклад и традиции, лучшие коллекции по археологии и этнографии края.

Особое место занимает экспозиция, посвященная периоду правления хана Абылая.

Зал «История Акмолинского края в XIX веке» показывает социально-экономическую и политическую жизнь края в XIX столетии, а также возникновение городов Кокчетава и Акмолинска.





Зал «История Акмолинской области в XX веке» посвящен важнейшим историческим событиям XX столетия, насыщенного яркими, порой драматическими событиями.

Открытый в 2018 году зал современной истории «Елбасы және Тәуелсіздік» демонстрирует историю становления независимого Казахстана, его достижения и масштабную историческую роль Первого Президента в строительстве успешного Казахстана.

В новых экспозиционных залах, построенных с применением новых инновационных технологий, наряду с традиционным показом экспонатов (витрины, диорамы, инсталляции) для удобства посетителей будут работать мониторы, сенсорные моноблоки, а также впервые в музее установлены QR-коды.





График посещения: понедельник - санитарный день. Вторник-пятница: с 10:00 до 17:00 часов, обед – 13:00-14:00 часов. Суббота-воскресенье, праздничные дни: с 11:00 до 16:00 часов, обед – 13:00-14:00 часов.











