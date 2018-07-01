Разработанную астанчанином карту проблемных участков использует акимат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Сарыаркинского района использует в своей работе карту проблемных участков, разработанную жителем Астаны. Об этом на своей странице в Facebook рассказал аким района Арман Турлубек, передает МИА «Казинформ».

«Дмитрий Глушко - настоящий патриот, активный и добросовестный житель. Дмитрий исследовал наш район и выявил места, которые требуют ремонта, замены или вовсе обновления. Создав карту района в Яндекс, он отметил на ней каждый проблемный участок, при этом в сносках снизу указал расшифровку каждой метки. Одним словом, проделал кропотливую и полезную работу. На основе собранных Дмитрием данных, мы работаем над обнаруженными изъянами, улучшая качество городской среды», - поделился чиновник.

Он признался, что в своей работе он и его команда всегда нуждаются в помощи инициативных групп и активных горожан - ведь только совместными усилиями можно сделать район комфортным и удобным для жизни.