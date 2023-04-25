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Разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 18:47
Разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Концепция направлена на создание условий для снижения энергоемкости ВВП Казахстана путем сокращения потребления и неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Ожидается, что реализация концепции повлияет на снижение удельного расхода энергоресурсов на производство продукции в приоритетных секторах промышленности, снижение энергопотребления в бюджетном секторе, ЖКХ и транспортном секторе. Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.


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