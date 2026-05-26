Разработан прототип интерактивной геологической карты РК

В Казахстане формируется единая база геологических данных. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Основная задача — перевести ключевые процедуры в единый цифровой формат. Для этого развивается Единая платформа недропользования. Сегодня через нее уже доступны 22 государственные услуги, реализованы электронные аукционы и электронная оплата подписных бонусов. На сегодняшний день через платформу предоставлено 729 лицензий. Для бизнеса это позволяет сократить число согласований, уменьшить бумажный документооборот и быстрее получать услуги, — сказала Ж. Дубирова.

По ее словам, параллельно продолжается перевод накопленных данных в электронный формат. В 2025 году 89% отчетности и лицензионно-контрактной документации были поданы в цифровом виде, что сократило сроки обработки информации и уменьшило объем ручной проверки.

Отдельно вице-министр остановилась на работе с историческими данными, накопленными за десятилетия. Речь идет о геологических отчетах, картах, архивных документах и материалах на различных носителях. Значительная часть этой информации долгое время существовала только в архивном виде и не могла полноценно использоваться для анализа.

Сейчас проводится масштабная оцифровка данных. По словам Ж. Дубировой, уже отсканировано 97,5% исторических геологических материалов — около 4,7 млн листов.

— Однако сама по себе оцифровка не является конечной целью. Следующий этап — объединение массива данных в единую систему для последующего анализа и принятия решений, — отметила она.

В этой связи в отрасли внедряются технологии искусственного интеллекта. Формируется единая база геологических данных, которая позволит специалистам работать не с отдельными документами, а с совокупностью информации.

Как сообщила вице-министр, уже создан прототип системы и загружен первый массив данных объемом один терабайт. Основная задача проекта — ускорить поиск и сопоставление информации из различных источников, а также повысить качество предварительной аналитики. При этом окончательные решения, подчеркнула Ж. Дубирова, остаются за специалистами.

Кроме того, разработан прототип интерактивной геологической карты Казахстана и личного кабинета геолога. Эти инструменты позволят работать с материалами в единой цифровой среде и быстрее переходить от поиска данных к практическим решениям.

В ходе брифинга вице-министр продемонстрировала карту с месторождениями, выявленными благодаря анализу исторических данных.