НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан алгоритм оценки трудоустройства и карьерного роста Президентского молодежного кадрового резерва. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализуется ряд мер по совершенствованию работы Президентского молодежного кадрового резерва. Составлен конкретный план мероприятий. Также при нашем агентстве открыт офис для членов Президентского молодежного кадрового резерва. Там молодые кадры поднимают важные темы, организуют встречи в различных форматах. Также мы разработали алгоритм трудоустройства молодых кадров, оценки карьерного роста», - сказал Дархан Жазыкбаев в ходе встречи с членами Президентского молодежного кадрового резерва с участием заместителя руководителя Администрации Президента РК Аиды Балаевой.

По словам главы агентства, в вопросах трудоустройства членов Президентского молодежного кадрового резерва налажены тесные связи с государственными и квазигосударственными органами.

«В апреле планируется встреча членов Президентского молодежного кадрового резерва с руководителями государственных органов и квазигосударственных организаций. Как вы знаете, новое Послание Главы государства ставит перед собой масштабные задачи. Новые подходы к выполнению задач, изложенных в нем, требуют быстрого принятия рациональных решений. В этой связи, я уверен, что члены Президентского молодежного кадрового резерва внесут свой вклад в выполнение поручений Президента. У вас есть силы, знания. Думаю, что примером будет Молодежный резерв, который по-новому оценит сложившуюся ситуацию, предложит новые идеи, выведет работу госаппарата на более высокий уровень», - заключил глава АДГС.