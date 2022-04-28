Разрабатывается ПСД по очистке озера Копа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На прошедшем в Акмолинской области брифинге с участием представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК были озвучены судьбы озер Копа и Кобейтуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По озеру Копа на сегодняшний день завершается работа над проектно-сметной документацией, которую выполняет местный акимат. После этого пройдут все необходимые экспертизы, получат заключение, и только тогда мы подадим заявку в Министерство финансов на рассмотрение вопроса финансирования работ по очистке озера», - поделился министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Присутствующие также поинтересовались судьбой розового озера Кобейтуз.

«Во время пандемии была разовая проблема, на которую обратил внимание Глава государства. Некоторые люди подумали, что озеро имеет целебные свойства и начали набирать соль из него. Мы давали комментарии, что это обычные соли и не имеют целебных свойств, а оттенок красного цвета озеро дает в связи со свойствами микроорганизмов. На озере выставили охрану и ограничили туда въезд. Сейчас проблем нет, но ограничения все еще сохраняются», - пояснил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.

В соцсетях также была информация о том, что озеро начало мелеть.

«Это обычное степное озеро, которое имеет тенденцию в зависимости от паводков уменьшаться или увеличиваться в размерах», - добавил З. Жолдасов.