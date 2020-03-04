Разоблачена ОПГ, занимавшаяся незаконным обналом в Алматы и Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ДЭР по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлена преступная группа, осуществлявшая противоправную деятельность на территории г. Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

В ходе следственных мероприятий установлено, что членами ОПГ в период с марта 2019 года по настоящее время были оформлены более 15 фиктивных предприятий, через которые незаконно обналичивались денежные средства путем выписки счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Как сообщили в пресс-службе, предполагаемая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 3 млрд тенге в виде неуплаты налогов.

В ходе проведения обыска изъяты печати, ноутбуки, принтеры, бухгалтерская документация и проекты новых составленных договоров.

По данному факту начато досудебное расследование. По отношению к организатору ОПГ применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ в соответствии со ст. 216 Уголовного кодекса РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.