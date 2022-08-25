Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Разоблачен серийный квартирный мошенник в Алматы
25 Августа 2022 15:07

Разоблачен серийный квартирный мошенник в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина сдавал в аренду несуществующие квартиры в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«О мошенничестве стало известно после того, как в полицию обратилось несколько жителей мегаполиса. И история была у всех абсолютно одинаковой. Попытавшись арендовать квартиры, искали объявления на популярном интернет-сервисе. Увидев цены ниже «рыночных», звонили по объявлению. Единственным условием «арендодателя» было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. Оправдывая свои действия тем, что клиентов очень много, и квартира достанется тому, кто первым внесет деньги. Сразу после получения денег предприимчивый гражданин переставал выходить на связь и менял номер мобильного», – проинформировал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Сотрудниками криминальной полиции города при содействии коллег из отдела полиции при УП Алмалинского района подозреваемый задержан. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилась его причастность к 9 аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составляет 530 тыс. тенге.

«На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его водворили в изолятор временного содержания. Проводятся дополнительные следственные мероприятия», – резюмировал Науатов.


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
Зарегистрировано 94 квартирные кражи в Павлодарской области с начала года
Мошенники пытались похитить более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга
Читайте также
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Мошенники пытались похитить более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив