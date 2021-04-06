Разные цены на одинаковые товары применяют в атырауских супермаркетах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области в действиях ряда супермаркетов усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Как выяснилось, в супермаркетах, принадлежащих одной торговой сети, применялись разные цены на один и тот же товар, в частности, на плодоовощную продукцию, подсолнечное масло, макаронные изделия и крупу гречневую, что противоречит подпункту 2) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Нарушения обнаружены в супермаркетах трёх торговых сетей. На основании этого департаментом вынесены уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которые подлежат исполнению в срок не позднее 30 дней со дня его получения», - рассказали в пресс-службе ведомства.