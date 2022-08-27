Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана (Нур-Султан)
Разные цены для реализации авиатоплива применял столичный аэропорт
27 Августа 2022 18:10

Разные цены для реализации авиатоплива применял столичный аэропорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Нур-Султану на основании обращения граждан проведен анализ состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива в границах города Нур-Султана за период 2020-2021 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

По итогам анализа на рынке розничной реализации авиационного топлива, в действиях АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка.

Таким образом, АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» являясь доминантам на рынке реализации авиационного топлива допускал нарушения антимонопольного законодательства.

На основании выявленных признаков нарушения конкурентного законодательства антимонопольный департамент по городу Нур-Султану 16 июня 2022 года вынес уведомление в отношении АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» с требованием прекратить действия по применению разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка при розничной реализации авиатоплива.

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» принял во внимание уведомление и исполнил законные требования департамента.

Данные действия субъекта рынка касательно колебаний ценовой ситуации влияют и однозначно приводят к повышению цены для конечного потребителя, в том числе влияют на цены авиаперевозок.


Новости по теме
Нефтяной кокс продавали в Павлодаре дешевле, чем потратили на его производство - АЗРК
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
Сахар подешевел в Казахстане
Тариф на тепло увеличили в Кокшетау
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Нефтяной кокс продавали в Павлодаре дешевле, чем потратили на его производство - АЗРК
Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив