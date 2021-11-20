Разнорабочий погиб под ковшом экскаватора в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 52-летнего разнорабочего частного предприятия придавило ковшом экскаватора. Мужчина скончался по дороге в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 19 ноября в 14.48 в дежурную часть отдела полиции Акколького РОП поступило телефонное сообщение от врача районной больницы о том, что в карете скорой медицинской помощи по пути в больницу скончался разнорабочий. Диагноз: «Политравма».
«Установлено, что трагедия произошла во время проведения ремонтных работ. 52-летнего разнорабочего частного предприятия придавило ковшом экскаватора», - пояснили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 156 УК «Нарушение правил охраны труда». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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