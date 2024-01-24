Разные варианты прохождения паводка рассматривают в СКО

В Северо-Казахстанской области на заседании акимата обсуждали вопрос подготовки к предстоящему паводку. Участникам заседания спасатели показали видео с кадрами масштабного половодья 2016-го и 2017-го годов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Размытые и разрушенные дороги, подтопленные населенные пункты – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев отметил, что прохождение паводка в области может быть по разным сценариям.

- Если по аналогии с 2016-м годом, то следует ожидать риски от подтопления талыми водами в 10 районах и в Петропавловске. Необходимо заблаговременное укрепление действующих обвалований и проведение очернения полей. Если паводковая ситуация сложится, как в 2017-м году, имеются риски от поднятия уровня рек в четырех районах и в Петропавловске. В этом случае следует осуществлять мониторинг наполнения рек с выставлением постов наблюдения, определить места для размещения населения и сельскохозяйственных животных, - сообщил главный спасатель области.

В прошлом году непростая обстановка складывалась в селе Тахтаброд района имени Г. Мусрепова и в Петропавловске. В областном центре из-за резкого повышения температуры воздуха поднялся уровень грунтовых и талых вод, в результате подтопило дворы в Рабочем поселке и микрорайоне Солнечный. В Тахтаброде из-за большого потока талых вод с полей существовала угроза подтопления жилых домов.

По информации Е. Сарыбаева, взяты на учет 87 населенных пунктов, подверженных подтоплению паводковыми водами.

- Одним из важных факторов проведения превентивных мероприятий является своевременный вывоз снега из населенных пунктов. До наступления активного снеготаяния необходимо организовать запас инертных материалов, продолжить практику аренды тяжелой инженерной техники, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, привести в готовность водооткачивающую технику, провести своевременную отчистку водопропускных труб, арыков и каналов, запланировать заблаговременное проведение взрывных работ на участках рек, где возможно образование зажорных и заторных проявлений, - подчеркнул глава ДЧС области.

У спасателей имеются 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, шесть болотоходов-вездеходов, семь плавательных средств, 82 мотопомпы, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатка вместимостью более 400 человек.