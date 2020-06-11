Разницу в размерах пенсий, полученных в мае и июне, пояснили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсии казахстанцев, полученные в мае были больше, чем в июне. Причиной этому стала доплата недополученных в апреле средств после дополнительной 5% индексации выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По поручению Главы государства от 30 марта 2020 года была произведена дополнительная индексация пенсионных выплат и пособий на 10% в годовом выражении. Таким образом, к повышению, осуществленному с 1 января 2020 года, когда базовая пенсия и государственные пособия были повышены на 5%, а пенсия по возрасту – на 7%, с 1 апреля все выплаты дополнительно были увеличены еще на 5%», - пояснили в ведомстве.

Так, повышение в апреле производились в автоматизированном режиме (без истребования дополнительных документов), и уже в мае граждане получили выплаты с учетом повышения. При этом недополученная гражданами в апреле разница между новым и старым размером была выплачена в мае, одновременно с очередной выплатой пенсий.

К примеру, если с января 2020 года размер пенсионных выплат (пенсия по возрасту + базовая пенсия) составлял 90 400 тенге, то с 1 апреля т.г. новый размер пенсионных выплат составляет 94 920 тенге (90 400 тенге + 5% повышение). При этом выплата в мае составила 99 440 тенге (94 920 тенге + доплата за апрель в размере 4 520 тенге). В июне пенсионные выплаты составили положенные 94 920 тенге.

Напомним, с 1 апреля 2020 года минимальная пенсионная выплата установлена в размере 58 082 тенге, в том числе минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге.