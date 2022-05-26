26 Мая 2022 15:16

Разницу между самой высокой и низкой пенсией намерены сократить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будут пересмотрены стандарты минимальных пенсий и пособий. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле текущего года расходы социальной сферы дополнительно проиндексированы на 4%. Тогда пенсия в размере 40-50 тыс. тенге увеличилась только на 2 тыс. тенге, пенсия в размере 300-400 тыс. тенге выросла на 16 тыс. тенге. Как уменьшить это неравенство? Насколько эти средства позволят повысить уровень минимальной пенсии и минимальной ставки дохода около 1 млн человек? В общем, есть ли в планах у министерства пересмотреть методологию минимальных социальных стандартов, чтобы граждане после индексации максимально ощутили рост выплат?»,- задал вопрос министру депутат Сената Рыскали Абдикеров.

В свою очередь, Тамара Дуйсенова отметила, что индексация пенсионных и других социальных выплат будет производиться в бюджетном порядке в зависимости от коридора инфляции.

«Полностью согласна с вашим мнением по минимальной пенсии, заработной плате, пособиям. Поэтому в рамках нынешнего плана Правительства пересматриваем стандарты от минимальной пенсии до минимального пособия. Сейчас мы пригласили национальных и международных экспертов и начали работу. Мы готовим некоторые предложения. Мы ожидаем, что в результате будет создана рабочая группа. Приглашаем в эту рабочую группу и вас», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр признала, что действительно такая проблема есть.

«На сегодня возникла большая разница между минимальной, средней и высокой пенсией. А через пересмотр минимальных социальных стандартов мы эту разницу исправим», - пояснила Т. Дуйсенова.