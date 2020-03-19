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Разницу между настоящими бизнесменами и спекулянтами назвал министр Абаев

19 Марта 2020 22:00
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Разницу между настоящими бизнесменами и спекулянтами назвал министр Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В такие времена видна конкретная разница между настоящими бизнесменами и спекулянтами. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казнформ»

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«Вчера по решению Елбасы Фонд Первого Президента выделил 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом. Уверен, этому примеру последуют многие. Вы знаете, ранее (выделили средства) компании, такие как BI Group, которая выделила 100 млн врачам и медицинским работникам, Kaspi Bank, Халык банк, Казахтелеком… Такие компании реально помогают бороться с коронавирусом и его последствиями», - сказал Даурен Абаев.

Министр подчеркнул, что таких примеров, к счастью, очень много.

«Они говорят о неравнодушии многих наших бизнесменов. До этого мы говорили о спекулянтах, которых я назвал предпринимателями, наверное, правильно будет сказать, что в такие времена как раз и видна конкретная разница между настоящими бизнесменами-предпринимателями и спекулянтами», - подчеркнул Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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