Разницу между настоящими бизнесменами и спекулянтами назвал министр Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В такие времена видна конкретная разница между настоящими бизнесменами и спекулянтами. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казнформ»

«Вчера по решению Елбасы Фонд Первого Президента выделил 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом. Уверен, этому примеру последуют многие. Вы знаете, ранее (выделили средства) компании, такие как BI Group, которая выделила 100 млн врачам и медицинским работникам, Kaspi Bank, Халык банк, Казахтелеком… Такие компании реально помогают бороться с коронавирусом и его последствиями», - сказал Даурен Абаев.

Министр подчеркнул, что таких примеров, к счастью, очень много.

«Они говорят о неравнодушии многих наших бизнесменов. До этого мы говорили о спекулянтах, которых я назвал предпринимателями, наверное, правильно будет сказать, что в такие времена как раз и видна конкретная разница между настоящими бизнесменами-предпринимателями и спекулянтами», - подчеркнул Даурен Абаев.