Разница в ценах на ярлыке и в кассовом чеке: рекомендации для потребителей дали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области отметили рост обращений от физических и юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель ведомства Лазьм Мияшева рассказала, что за 2021 год департамент принял 641 обращение. Годом ранее их было 216.

«Удовлетворено 58% обращений и при содействии наших сотрудников возвращено потребителям около 4,5 миллионов тенге. Большинство обращений касались вопросов сферы розничной и электронной торговли. Анализ показал, что в большинстве случаев продавцы отказывают в обмене или возврате товара как надлежащего качества, так и ненадлежащего качества», - добавила Л. Мияшева.

В качестве примера она привела бизнесмена средней руки, который нарушил право потребителя на возврат холодильника ненадлежащего качества. В акте осмотра и технического заключения, выданного сервисным центром, было указано, что потребитель не нарушил условия эксплуатации холодильника и отказался от замены компрессора. Однако продавец отказал ему в расторжении договора купли-продажи товара и в возврате уплаченных 136 тысяч тенге. В ходе проверки продавец признал факт нарушения прав потребителя, договор купли-продажи расторгли, потребителю вернули деньги.

«При обнаружении недостатков товара департамент рекомендует потребителям воспользоваться своим правом на защиту прав и законных интересов, установленных действующим законодательством. В таких ситуациях необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией об устранении с требованием обмена или возврата товара и возмещении причиненного этим нарушением убытка в добровольном порядке. Если в течение 10 календарных дней продавец не ответит на претензию или откажется выполнить законные требования потребителя, то потребитель для защиты нарушенных прав и законных интересов вправе обратиться в наш департамент и в суд», - проинформировала Л. Мияшева.

Непредоставление письменного ответа на претензию в течение 10 календарных дней со дня получения считается нарушением. В прошлом году крупного предпринимателя за это привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 МРП, или 145 850 тенге.

«Одним из распространённых нарушений прав потребителей является несоответствие стоимости товара указанного на ценнике и в кассовом чеке и принуждение на заключение договоров при покупке товара. Например, при покупке смартфона дополнительно «навязывается» покупка различных приложений или услуги гарантийного обслуживания. Потребителям необходимо знать, что продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних или внешних витринах торгового объекта. Потребитель имеет право на свободное заключение договоров. Законом запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров или услуг», - подчеркнула Л. Мияшева.