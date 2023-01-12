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Разница между зарплатой и пенсионными отчислениями требует анализа – Алихан Смаилов

12 Января 2023, 17:30
Разница между зарплатой и пенсионными отчислениями требует анализа – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обратил внимание на слабую работу финансовых институтов по вовлечению занятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разница между официальным уровнем заработной платы и уровнем дохода, с которого отчисляются пенсионные и социальные взносы, требует анализа и контроля со стороны как налоговых, так и местных исполнительных органов», - сказал Алихан Смаилов во время расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Премьер поручил Минтруда совместно с уполномоченными госорганами и финансовыми институтами выработать и внести конкретные предложения.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова заявляла, что в Казахстане продолжится поэтапное увеличение размеров пенсионных и страховых выплат с привязкой к стажу участия в системе.


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