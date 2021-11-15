+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Разница между развивающимися и развитыми странами размыта – Шигео Катсу

15 Ноября 2021 16:50
Поделиться:
Разница между развивающимися и развитыми странами размыта – Шигео Катсу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу прокомментировал необходимость экономического восстановления многих стран после пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Льготное финансирование даст толчок развитию МСБ в моногородах – Кайсар Нигметов
Три основных вызова для развивающихся экономик назвал эксперт из Китая Нам важно стратегическое сотрудничество с Казахстаном – экс-глава Парламента Грузии Пекинская фондовая биржа официально начала торги

«Ключевой вопрос заключается не только в экономическом восстановлении. Мы знаем, что пандемия вполне очевидный фактор. Думаю, нам нельзя забывать про неравномерность COVID, неравноправия в вопросах вакцинации. Здесь проблема логистики, как доставить вакцину до потребителя. Особенно той, которая требует, чтобы ее хранили при температуре минус 70 градусов. Другой вопрос — производство вакцин в развивающихся странах, готовность системы общественного здравоохранения к проведению вакцинации массового характера», - сказал Шигео Катсу на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Он продолжил свою мысль.

«Когда мы говорим про COVID, то говорим про изменения. Кто-то затронул вопросы цифровизации и геополитической напряженности. Сегодня между развивающимися и развитыми странами разница размыта, она становится бледной. Сложно в условиях пандемии отличить кто развит, а кто недоразвит. Страны регионы показывают различные степени развития. Надо это признать и мыслить за пределами искусственной терминологии. С точки зрения экономической, у меня есть что сказать. Для развитых стран, если использовать этот термин, ключом является вопрос обеспечения наличия новых политик в новых условиях», - отметил спикер.

«Поскольку сегодня ничего конкретного заявлять нельзя особенно в условиях восстановления. Сегодня как Китай, так и западный мир страдают от разрыва цепочек поставок, предложения превышают спрос, поскольку есть транспортные проблемы. В любом случае это хорошо для Казахстана, она обвязана железной дорогой. Надеюсь, для Казахстана усматривается определенный подъем», - заключил Ш. Катсу.

Фото: nu.edu.kz
Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #АСТАНА КЛУБ-2021  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Льготное финансирование даст толчок развитию МСБ в моногородах – Кайсар Нигметов
Три основных вызова для развивающихся экономик назвал эксперт из Китая
Нам важно стратегическое сотрудничество с Казахстаном – экс-глава Парламента Грузии
Пекинская фондовая биржа официально начала торги
Популярное
1 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
2 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
3 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
4 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
5 Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
6 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Читайте также
Дарига Назарбаева: Сегодня необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии
Кайрат Келимбетов оценил возможность внедрения атомной энергетики в стране
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив