Разница между развивающимися и развитыми странами размыта – Шигео Катсу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу прокомментировал необходимость экономического восстановления многих стран после пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевой вопрос заключается не только в экономическом восстановлении. Мы знаем, что пандемия вполне очевидный фактор. Думаю, нам нельзя забывать про неравномерность COVID, неравноправия в вопросах вакцинации. Здесь проблема логистики, как доставить вакцину до потребителя. Особенно той, которая требует, чтобы ее хранили при температуре минус 70 градусов. Другой вопрос — производство вакцин в развивающихся странах, готовность системы общественного здравоохранения к проведению вакцинации массового характера», - сказал Шигео Катсу на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Он продолжил свою мысль.

«Когда мы говорим про COVID, то говорим про изменения. Кто-то затронул вопросы цифровизации и геополитической напряженности. Сегодня между развивающимися и развитыми странами разница размыта, она становится бледной. Сложно в условиях пандемии отличить кто развит, а кто недоразвит. Страны регионы показывают различные степени развития. Надо это признать и мыслить за пределами искусственной терминологии. С точки зрения экономической, у меня есть что сказать. Для развитых стран, если использовать этот термин, ключом является вопрос обеспечения наличия новых политик в новых условиях», - отметил спикер.

«Поскольку сегодня ничего конкретного заявлять нельзя особенно в условиях восстановления. Сегодня как Китай, так и западный мир страдают от разрыва цепочек поставок, предложения превышают спрос, поскольку есть транспортные проблемы. В любом случае это хорошо для Казахстана, она обвязана железной дорогой. Надеюсь, для Казахстана усматривается определенный подъем», - заключил Ш. Катсу.

Фото: nu.edu.kz