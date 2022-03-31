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Разница между профессиональным журналистом и блогером, как между небом и землей – Айдос Сарым

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
31 Марта 2022, 22:41
Разница между профессиональным журналистом и блогером, как между небом и землей – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разница между профессиональным журналистом и блогером, как между небом и землей. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в интервью на YouTube-канале Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пусть это кому-то понравится или не понравится и, если на то пошло, пусть даже станет плохо некоторым гражданам в Интернете. Разница между профессиональным журналистом и блогером, как между небом и землей. Профессионального журналиста проверяют несколько раз. У него есть редактор, ответственный секретарь, корректор и другие. Как бы там ни было, когда несколько человек за этим следят, то получается ответственно, достоверно. И опять-таки, понравится это кому-то или не понравится, у тех, кто работает в журналистике, есть определенный долг», – сказал А.Сарым.

По его мнению, средствам массовой информации не следует идти на поводу у социальных сетей. Возможно, чтобы быть востребованными в казахстанском обществе, СМИ должны работать более основательно. Социальные сети работают быстрее, чем СМИ – телевидение, радио, но СМИ могут пользоваться своими преимуществами, а именно хорошей аналитикой и привлечением экспертов. СМИ должны вернуть себе прежнюю роль в общественной жизни.

В ходе интервью А.Сарым ответил на вопросы, касающиеся проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», который 9 марта текущего года был одобрен Мажилисом во втором чтении.


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