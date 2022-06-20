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    13:31, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Размыв новой дамбы прокомментировали в районном акимате в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Джангельдинском районном акимате Костанайской области прокомментировали информацию касательно разрушения дамбы в селе Ахмета Байтурсынова, которая в прошлом году была принята в эксплуатацию после ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ сообщалось, что гидротехническое сооружение в селе Ахмета Байтурсынова в Джангельдинском районе смыло во время паводков, хотя в сентябре прошлого года он подлежал ремонту и был сдан в эксплуатацию.

    «Заказчиком является отдел ЖКХ Джангельдинского района. Заключен договор с подрядной организацией ТОО «КазЖолТранс KST». В сентябре 2021 года проведен текущий ремонт объекта, принят объект в сентябре 2021 года. В весенний период из-за сильного притока воды были размыты кромки и частично разрушены сливы водопропускных труб»,- прокомментировали в районном акимате.

    В связи с тем, что гарантийный срок еще не истек, подрядчик теперь должен устранить недостатки. Соответствующее письмо от районного акимата направлено подрядчику.

    «ТОО «КазЖолТранс KST» должен приступить к восстановительным работам 21 июня. В течение 10 дней плотина будет восстановлена в полном объеме»,- заключили в райакимате.


    Фото из открытых источников
    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Костанайская область Вода Происшествия Происшествия, ЧС
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