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Размыв дороги «Екатеринбург – Алматы» предотвратили в Алматинской области

6 Февраля 2023, 17:17
Размыв дороги «Екатеринбург – Алматы» предотвратили в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Размыв республиканской автотрассы «Екатеринбург – Алматы» предотвратили дорожники в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Из-за интенсивного снеготаяния в Алматинской области на трех участках автодороги «Екатеринбург – Алматы» наблюдался приход талой воды на бровку дороги. Сотрудники регионального филиала «КазАвтоЖола» провели работы по отводу воды на полевые участки.

«Сейчас пропуск талой воды осуществляется через водопропускные трубы. Продолжаются работы по укреплению бровки с применением бутового камня и расстановки мешкотар с инертными материалами. На участке продолжает работать 20 специалистов и 15 единиц спецтехники. Организовано круглосуточное дежурство и патрулирование», - проинформировали в компании.

Автодороги республиканского значения открыты по всем направлениям.

Кадр из видео


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