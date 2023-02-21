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Размыв дороги «Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос» предотвратили дорожники

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Февраля 2023, 00:24
Размыв дороги «Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос» предотвратили дорожники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Талые воды образовались из-за повышения температуры воздуха и интенсивного снеготаяния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«В результате проведенных работ по отводу талых вод предотвратили угрозу размыва двух локальных участков республиканской автодороги «Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос» на 139 и 142 километрах. Дорожники произвели отсыпку вала вдоль республиканской трассы и остановили перелив талых вод», - проинформировали в компании.


Талые воды образовались в связи с повышением температуры воздуха и интенсивным снеготаянием в предгорной местности.

«Ситуация стабильная. На участках работает спецтехника, установлены необходимые дорожные знаки. Каких-либо ограничений дорожного движения нет», - сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось, что в зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана.

Фото: кадр из видео


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