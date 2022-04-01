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Размыта дорога в Шынгырлауском районе ЗКО, нарушено сообщение с селами

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
1 Апреля 2022, 12:33
Размыта дорога в Шынгырлауском районе ЗКО, нарушено сообщение с селами

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Размыта дорога в Шынгырлауском районе Западно-Казахстанской области, нарушено сообщение с несколькими селами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в районном акимате, в результате быстрого таяния снега, дорога Шынгырлау-Акшат-Сегизсай в нескольких местах затоплена. Опасности для населенных пунктов нет. Силами местных исполнительных органов организовано круглосуточное дежурство. Восстановительные работы на дороге будут проведены после спада уровня воды.

«В настоящее время с этими селами нет сообщения. Больные, беременные женщины доставлены в безопасное место. В селах достаточно продовольствия. Достаточно также и корма для скота. Думаем, что день-два они потерпят», – сказала аким района Алия Муханбетжанова.

Ранее сообщалось, что в селе Шалгын ЗКО затоплены 25 домов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО в связи с паводком создан оперативный штаб. Обращаться по телефону: 8-711-2-55-40-88.


Кадр из видео
Западно-Казахстанская область   Происшествия   Паводок   Регионы Казахстана  
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