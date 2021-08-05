Разметку-«вафельницу» нанесли на перекрестках улиц в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По проспекту Туран на участке от проспекта Сыганак в сторону центральной части столицы наблюдается скопление транспорта, и при этом зачастую допускаются нарушения Правил дорожного движения в части выезда транспорта на занятый перекресток. В этой ситуации снижается пропускная способность поперечных улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП г. Нур-Султана.

В целях исключения нарушений Правил дорожного движения и повышения дисциплины на перекрестке проспектов Туран и Сыганак нанесены линии дорожной разметки желтого цвета в виде диагонали (вафельница).

Данная разметка улучшает уровень восприятия дорожной ситуации и не позволяет выезжать на перекресток, на разрешающий сигнал, если впереди образовалась транспортная очередь, что исключает создание препятствия для поперечного направления. В дальнейшем планируется внедрить данный вид разметки еще на 3 перекрестках города с улицей Достык, Кунаева и Сарайшык.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, жители столицы могут обратиться в колл-центр Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана, по телефонам: 69-75-75, 71-69-77, whats upp 8-708-382-13-76.