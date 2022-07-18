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Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
18 Июля 2022 23:24

Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в социальных сетях появилось видео, на котором снята петляющая по асфальту дорожная разметка. передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор видеоролика предположил, что дорожную разметку строители наносили в нетрезвом состоянии. Пользователи соцсетей, иронизируя, выдвигают и другие версии. Видео прокомментировали в АО «НК «КазАвтоЖол».

«Дорога, снятая на видео, не республиканского значения. Она относится к сети дорог районного значения, которые наше АО не обслуживает. АО «НК «КазАвтоЖол» строит и реконструирует только трассы республиканского значения», - сообщила пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

Дотошные пользователи соцсетей выяснили, что «пьяная» разметка нанесена на дороге в Курмангазинском районе региона.

В районном акимате пояснили, что в микрорайоне Шипажай поселка Курмангазы строительство ведет подрядная организация ТОО «Қарағанды жолдары». «Но работы заказчиком не приняты», - пояснили в пресс-службе акимата Курмангазинского района.

После завершения всех работ дорожная разметка будет исправлена за счет подрядчика.


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Автор:
Корреспондент
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