Размещено видео участия Нурсултана Назарбаева на саммите Тюркского совета в Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размещено видео участия Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева в 7-ом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК-Елбасы.

В мероприятии в столице Азербайджана участвовали главы стран-участниц ССТГ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Кроме того, впервые участвовал Президент Узбекистана (в качестве полноправного члена данной организации) Шавкат Мирзиёев.

Тема саммита – «Развитие малого и среднего бизнеса».

Напомним, что 3 октября 2009 года в городе Нахчыван (Азербайджан) на IX Саммите глав тюркоязычных государств по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева подписано Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет). Таким образом, в этом году отмечается 10-летие Нахчыванского соглашения. До 2011 года саммиты глав тюркоязычных государств проходили в формате форумов.

В ходе заседания ССТГ в Баку Первый-Президент РК –Елбасы Нурсултан Назарбаев награждён Высшим Орденом Тюркского мира.

Выступая перед участниками саммита, Нурсултан Назарбаев выдвинул две инициативы по дальнейшему развитию Тюркского совета - разработать программу «Тюркское видение – 2040» - в этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения; повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации, таким образом, эту структуру можно будет назвать «Организация тюркских государств».