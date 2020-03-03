Размещение квазигосударственными компаниями миллиардов тенге на депозитах проверяет Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня. Об этом на брифинге сообщил директор второго Департамента Антикоррупционной службы Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указанные средства выделены для реализации конкретных государственных программ, однако вместо использования по назначению, квазигосударственный сектор извлекает от этого минимальный пассивный доход, размещая их на депозитных счетах. Эта ситуация негативно сказывается на своевременности и качестве реализации государственных задач», - сказал Сергей Перов

Было отмечено, что следствием установлено, что отдельными должностными лицами квазигосударственного сектора, данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды.

Так, в 2017-2018 гг. АО «Аграрная кредитная корпорация» Министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства в сумме 5,3 млрд. тг. на депозитный.

За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получил взятку в размере более 11 млн. тг. от физического лица, выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 млн. тг. за привлечение депозита.

«В 2019 году Сарыбаев после назначения на должность председателя правления ТОО «Региональный инвестиционный центр Оңтүстік» (100% учредителем является акимат Туркестанской области) по аналогичной схеме разместил 1 млрд. тг. на депозитный счет в банке второго уровня, за что также получил взятку в размере 1,5 млн. тг», - уточнил Сергей Перов.

По его словам, в настоящее время Сарыбаев помещен в следственный изолятор города Нур-Султана, суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

«Проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Расследование продолжается. Виновность каждого лица будет определена судом с учетом совокупности полученных доказательств», - заключил Сергей Перов.