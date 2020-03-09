Размещение госзаказа в детсадах будут согласовывать с родителями – планы Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по изменению при размещении государственного заказа в дошкольных учреждениях рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего охвачено дошкольными организациями 892,2 тысячи детей, в том числе частными – 351,1 тысячи детей. В соответствии с госпрограммой предусмотрен переход к персонифицированому финансированию непосредственно получателям образовательных услуг на всех уровнях образования, в том числе на уровне дошкольного воспитания и обучения (закрепление за ребенком денежных средств для оплаты выбираемого его родителями детсада)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В связи с этим, по его словам, Министерством образования и науки ведется работа по внесению изменений и дополнений в правила размещения госзаказа.

«В частности, при принятии решения о размещении госзаказа в дошкольных организациях планируется передать данное право родителям, что позволит реализовать принцип «средства за каждым ребенком», - добавил Премьер.

А. Мамин также прокомментировал вопрос включения в подушевой норматив расходов на инклюзивное образование.

«На сегодня подготовлены изменения и дополнения в методику, в том числе по применению повышенного норматива для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. При этом предлагается применить дифференцированный подход к определению подушевого норматива финансирования воспитанников в зависимости от группы заболевания (опорно-двигательные нарушения, нарушения зрения, слуха и т.д.), что позволит расширить сеть дошкольных организаций с инклюзивным обучением и воспитанием», - отметил глава Правительства.