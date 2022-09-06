Размеры выплат по потере работы будут увеличены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года, с 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в среднем на 13 %. Эта и другие меры развития системы социального страхования будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40 % от потерянного дохода.

Во исполнение поручения Главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45 %. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13 %.

Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем шести видам социальных рисков потери дохода (потеря работы; утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет).

В систему социального страхования предлагается включить следующие категории работников:

- физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;

- физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости. При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере 1 % от его дохода, полученного по договору.

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу. Поэтому право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.