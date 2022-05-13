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Размеры выплат из госфонда соцстрахования дополнительно повысили с 1 апреля
13 Мая 2022 10:27

Размеры выплат из госфонда соцстрахования дополнительно повысили с 1 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) повышены на 5%, с 1 апреля 2022 года – дополнительно на 4%. Совокупный размер выплат увеличен на 9% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Выплаты из ГФСС получают работающие, являющиеся участниками системы социального страхования, дополнительно к базовым государственным социальным пособиям.

Так, социальные выплаты по утрате трудоспособности из ГФСС получают 81,6 тыс. человек. Если средний размер пособий по инвалидности, выплачиваемых из бюджета, составляет 54 608 тенге, то с учетом выплат из ГФСС казахстанцы в совокупности получают 84 353 тенге.

Социальные выплаты по потере кормильца из ГФСС получают 54,2 тыс. человек. Если средний размер пособий по потере кормильца, выплачиваемых из бюджета, составляет 45 627 тенге, то с учетом выплат из ГФСС жители в совокупности получают 76 443 тенге.

Таким образом, средние размеры выплат работающим гражданам выше на 30 тыс. тенге по сравнению с выплатами получателям, не участвующим в системе социального страхования

Социальные выплаты из ГФСС в повышенном размере будут перечислены в июне с учетом доплаты за апрель и май.

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