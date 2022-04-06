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    11:53, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Размеры соцвыплат рассмотрят в рамках разрабатываемого Социального кодекса РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют построить 12 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения реабилитационными услугами лиц с инвалидностью в 2021-2023 годах за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство 12 реабилитационных центров, (строительство - прим. ред.) пяти из которых начато в прошлом году», - сказал Ералы Тугжанов.

    Также, по его словам, в рамках проекта «Қамқорлық» планируется открытие 8 дневных центров для детей с аутизмом и другими психическими расстройствами. 17 таких центров были открыты и введены в эксплуатацию в прошлом году.

    «Уважаемые депутаты, как вы знаете, все вопросы социальной сферы невозможно решить срочно, за год-два. Некоторые вопросы реализуются поэтапно с учетом экономических возможностей страны. Поэтому конкретные вопросы, касающиеся пенсионной системы, размеров социальных выплат, будут рассматриваться совместно с вами в рамках разрабатываемого Социального кодекса», - добавил Ералы Тугжанов.

    Теги:
    Соцвыплаты Правительство Правительство РК Социальный кодекс Общество
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