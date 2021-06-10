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    14:37, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Размеры соцвыплат при социальных рисках повышены на 50% - Серик Шапкенов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года по аналогии с пенсионной системой в системе социального страхования усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами социальных выплат. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала 2021 года впервые гражданам предоставлена возможность использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным компаниям.

    «Сегодня правом изъятия части пенсионных накоплений могут воспользоваться порядка 1 млн вкладчиков ЕНПФ. По состоянию на 4 июня 2021 года одобрено 313 тысяч заявлений на единовременные пенсионные выплаты на сумму 1,4 трлн тенге», - отметил министр.

    В 2020 году системой обязательного социального страхования охвачены 6,3 млн работающих граждан. С 1 января 2020 года по аналогии с пенсионной системой в системе социального страхования усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами социальных выплат.

    «В результате при наступлении социальных рисков размеры соцвыплат в среднем повышены на 50%. В том числе рост выплат на случаи утраты трудоспособности составил 69%, потери кормильца – 41% и потери работы – 44%», – добавил Серик Шапкенов.


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