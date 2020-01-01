Размеры социальных пособий меняются с 1 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года меняются размеры социальных пособий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, соцпособия по инвалидности от общего заболевания составят от 32 431 до 59 872 тенге в зависимости от группы инвалидности.

Семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, выплаты будут назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с четырьмя детьми – 42 496 тенге; с пятью детьми – 53 127 тенге; с шестью детьми – 63 757 тенге; с семью и более детьми – 74 388 тенге.

Размеры пособия по случаю потери кормильца будут составлять от 26 818 до 65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом круглые сироты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится: на первого, второго и третьего ребенка - до 100 776 тенге, на четвертого - до 167 076 тенге.

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят: на первого - 15 276 тенге, на второго - 18 061 тенге, на третьего - 20 819 тенге, на четвертого и более - 23 603 тенге.

Размер ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, выплачиваемого независимо от дохода, составит 16 973 тенге.

Размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия, с 1 января 2020 года составит 43 657 тенге. В таком же размере будет выплачиваться пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства.