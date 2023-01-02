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Размеры штрафов за нарушение ПДД выросли в Казахстане

2 Января 2023, 13:45
Размеры штрафов за нарушение ПДД выросли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года в связи с изменением размера минимального расчетного показателя повышены суммы штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Минимальный расчетный показатель в этом году составит 3450 тенге. В связи с изменением размера МРП штрафы в Казахстане вырастут почти на 13%.

Штраф за превышение уровня вредных выбросов или уровня шума и за нарушение ПДД пешеходами составляет 2 МРП, или 6900 тенге.

Штраф за неоплату парковки составляет 10 350 тенге, неправильную парковку - 17 250 тенге, парковку в неположенном месте - 34 500 тенге.

Вместе с тем, штраф за превышение скорости на 10-20 километров составляет 17 250 тенге, за превышение скорости на 20-40 километров в час - 34 500 тенге, за превышение скорости свыше 40 километров в час - 69 000 тенге.

За управление транспортным средством лицом, лишенным прав влечет в размере 172 500 тенге.

Штраф за отсутствие страховки на авто составляет 17 250 тенге, а за вождение без прав – 69 000 тенге.

За плевки в общественном месте казахстанцам грозит штраф в размере 17 250 тенге.


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