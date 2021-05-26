Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

«Проект закона разработан в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные. Необходимо отметить, что данные нормы поддержаны партией «Nu Otan» и отражены в предвыборной платформе», – сказал Серик Шапкенов.

По словам министра, документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.

«В настоящее время из 66 тыс. лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. В результате принятия законопроекта пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тыс. лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе», - отметил глава МТСЗН.

По данным ведомства, с учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законопроектом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тысяч детей с инвалидностью.