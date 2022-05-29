29 Мая 2022 21:29

Размеры и условия назначения пенсий военнослужащим разъяснили в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны ведется работа по автоматизации процессов пенсионного обеспечения военнослужащих. Подробнее об этом рассказал начальник Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны полковник Кайыржан Бимолдин в ходе онлайн-брифинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках проводимой в стране программы «Цифровой Казахстан» Министерством обороны введена в эксплуатацию программа «Пенсионные начисления».

По словам начальника Центра пенсионного обеспечения, программа предусматривает автоматическое исчисление выслуги лет, начисление пенсии, перерасчет, возобновление, приостановление. Ранее все это осуществлялось вручную, и документы на выплату доставлялись по почте. На сегодняшний день все это осуществляется электронно. Соответственно если раньше почтой ожидали документы более двух месяцев, то теперь эта выписка доставляется в течение нескольких секунд, срок назначения выплат соответственно занимает от двух недель до месяца.

Кайыржан Бимолдин также разъяснил, как рассчитывается пенсия у военнослужащих.

«Размеры пенсии напрямую зависят от выслуги лет военнослужащего. Если 25 лет прослужил военнослужащий, то ему устанавливается минимальный размер пенсии 50%, максимальный размер 65% в зависимости от прослуженного периода. К примеру, если 25 лет – это 50%, за каждый год службы свыше 25 лет добавляется по 2% к пенсии, то есть, военнослужащему, прослужившему 30 лет, начисляется уже 60%.











