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    18:11, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Размеры госпошлины изменились в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане изменились ставки государственной пошлины, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, предусмотрены изменения налогового законодательства в части пересмотра некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий.

    Так, установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:

    для физических лиц – 1 процент от суммы иска, но не более 10 тысяч МРП (34 млн 500 тысяч тенге);

    для юридических лиц – 3 процента от суммы иска, но не более 20 тысяч МРП (69 млн тенге).

    Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования).

    Также изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так, ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования).

    Кроме того, снижены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП (13800 тенге).

    Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (за исключением детей до 16 лет) объемом:

    36 страниц – 8 МРП (27 600 тенге);

    48 страниц – 12 МРП (41400 тенге);

    установление ставки – 1 МРП (3450 тенге) за выдачу удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, в связи с утратой его в течение года более двух раз.

    Вводится в действие с 1 января 2024 года.


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