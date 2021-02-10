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    10:25, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Размер жилищных сертификатов увеличили до 1,5 млн тенге в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане размер жилищных сертификатов увеличен с 1 млн до 1,5 млн тенге. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В столице идет отчетная встреча акима с населением города.

    Как отметил Алтай Кульгинов, расширяется категория получателей жилищных сертификатов «Шаңырақ» (5-10-20). Если ранее в список входили только три категории из социально уязвимого слоя населения, то теперь войдут все девять категорий.

    «Жилищный вопрос – одно из важных направлений. . Размер жилищных сертификатов увеличен с 1 млн до 1,5 млн тенге. Помимо жилищных сертификатов изменения также внесли в программу, которую реализуем совместно с АО «Казахстанская жилищная компания (Казахстанская ипотечная компания). Здесь мы расширили категорию получателей соцквартир. На данные соцквартиры могут претендовать не только медработники и учителя, но и наши пожарные, социальные работники, деятели культуры и спорта, работники департамента полиции», - сказал Алтай Кульгинов на отчетной встрече, проходящей в онлайн-режиме.

    Отметим, что первоначальный взнос по данной программе составляет 1% от стоимости квартиры, жилье в дальнейшем можно приватизировать.


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