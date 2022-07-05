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Размер затрат на обучение особенных детей на дому установят в Петропавловске
5 Июля 2022 13:28

Размер затрат на обучение особенных детей на дому установят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске установят размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского отдела занятости и социальных программ, 90 петропавловских ребятишек вынуждены получать знания дома по индивидуальному учебному плану. Согласно действующему законодательству их родители или законные представители имеют право на возмещение затрат на домашнее обучение.

В проекте постановления указано, что выплаты осуществляются ежемесячно в течение учебного года на каждого ребенка в размере 5 МРП (15 тыс. 900 тенге).

Возмещает затраты на обучение отдел занятости и соцпрограмм. Основанием для выплат служит справка из учебного заведения, в которой подтверждается факт обучения ребенка на дому.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 18-го июля.


Фото из открытых источников
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Автор:
Корреспондент

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