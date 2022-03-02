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Размер зарплаты спортивного тренера назвали в Минкультуры и спорта

2 Марта 2022 13:47
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Размер зарплаты спортивного тренера назвали в Минкультуры и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут внесены предложения в Правительство по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проведенный анализ выявил острый недостаток высококвалифицированных тренеров по видам спорта, что напрямую связано с оплатой их труда. На сегодняшний день согласно системе оплаты труда гражданских служащих заработная плата тренера без стажа среднего уровня квалификации без категории составляет 63 тысячи тенге. В связи с этим выпускники физкультурных факультетов благополучно пополняют ряды работников сферы услуг, охранных фирм, правоохранительных органов, но не спорта», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта по спорту и физической культуре.

«На совещании в Щучинске я уже говорил, что у нас намечается серьезный кадровый голод на фоне достижения костяком тренеров предпенсионного и пенсионного возраста. В этой связи будут внесены предложения в Правительство по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки и проработан вопрос их материального стимулирования. У нас идут разрывы, и эти разрывы мы должны подкорректировать», - отметил Даурен Абаев.


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#Правительство РК   #Спорт   #Минкультуры   #Даурен Абаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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