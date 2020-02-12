Размер трансферта из Нацфонда на 2020 год составит 2,7 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручения Президента и для повышения доверия к проводимой политике Национальный банк приступил к публикации объемов конвертаций и трансфертов из Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный фонд выполняет две основные функции – сберегательную (накопление средств для будущих поколений казахстанцев) и стабилизационную. Реализация стабилизационной функции предполагает выделение средств в виде гарантированного трансферта в республиканский бюджет.

«На 2020 год размер трансферта составит 2,7 трлн тенге. Поступления в Национальный фонд осуществляются как в национальной, так и иностранной валютах. Поэтому при расчете объема, подлежащего конвертации Национальный банк принимает во внимание остаток на тенговом счете Национального фонда и ожидаемый объем тенговых поступлений. При недостаточности средств на тенговом счете для осуществления трансферта согласно графику, предоставляемому Минфином, Национальный банк конвертирует средства Национального фонда из валюты в тенге», - объяснила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Как подчеркнула спикер, при проведении операций по конвертации части валютных активов Нацфонда Национальный банк придерживается принципа нейтральности, то есть не стремится повлиять на конъюнктуру валютного рынка, равномерно распределяя продажи валюты в течение месяца.

«Объемы конвертаций и трансфертов теперь публикуются на ежемесячной основе. Коммуникационная стратегия Национального банка постоянно улучшается. Мы активно работаем над снижением неопределенности среди участников рынка, объясняя принимаемые решения», - сказала она.