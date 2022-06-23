23 Июня 2022 10:42

Размер стрессовых активов в РК составил 2,3 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 января 2022 года размер стрессовых активов составил 2,3 трлн тенге или 6% от активов банковской системы. Об этом на пленарном заседании Сената сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», Мадина Абылкасымова отметила, что проект закона разработан в соответствии с поручением Главы государства по возврату стрессовых активов в экономический оборот, озвученных в Послании.

«Основной целью законопроекта является создание условий для дальнейшего развития ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечения их в экономический оборот», - пояснила Мадина Абылкасымова.

Спикер добавила, что с 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости отдельных банков, которая направлена на поддержку банков на условиях солидарного участия акционеров банков в покрытии выявленных убытков банков. С момента реализации программы банками сформированы дополнительные провизии на сумму 977 млрд тенге, списаны проблемные займы на 1,4 трлн тенге и выданы новые займы на 2 сумму 5,4 трлн тенге.

«С 2017 года Агентством были отозваны лицензии у 8 неплатежеспособных банков. В результате с 2017 по 2021 год по итогам принятых мер было списано стрессовых активов всего на сумму 6,7 трлн тенге. На 1 января 2022 года размер стрессовых активов составил 2,3 трлн тенге или 6% от активов банковской системы», - уточнила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, к стрессовым активам относится 4 группы: кредиты с просрочкой более 90 дней на сумму 870 млрд тенге, реструктуризированные кредиты на сумму 936 млрд тенге, взысканное имущество на сумму 156 млрд тенге и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами на сумму 356 млрд тенге.

«Для создания рыночного механизма очистки балансов банков от неработающих кредитов без привлечения государственных средств необходимо развитие ликвидного рынка стрессовых активов», - заключила Мадина Абылкасымова.