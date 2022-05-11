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Размер стрессовых активов в Казахстане составляет 2,3 трлн тенге
11 Мая 2022 10:43

Размер стрессовых активов в Казахстане составляет 2,3 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сумму 6,7 трлн тенге списали стрессовые активы в Казахстане с 2016 года. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2016 года в результате принятых мер по оздоровлению банковского сектора было списано стрессовых активов на сумму 6,7 трлн тенге. На 1 января 2022 года размер стрессовых активов составляет 2,3 трлн тенге или 6% от активов банковской системы», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя на пленарном заседании Мажилиса проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

По ее словам, стрессовые активы помимо кредитов с просрочкой более 90 дней (870 млрд тенге) включают реструктуризированные кредиты (936 млрд тенге), взысканное имущество (156 млрд тенге) и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами (356 млрд тенге).

«По итогам независимой оценки качества активов, проведенной в 2019 году, доля стрессовых активов оценивалась в 21% от ссудного портфеля банков. Для покрытия выявленных убытков банками сформированы дополнительные провизии на 554 млрд тенге, осуществлена докапитализация банков на 128 млрд тенге», - проинформировала М. Абылкасымова.

Автор:
Корреспондент
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