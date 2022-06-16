16 Июня 2022 14:05

Размер средней пенсии в Казахстане составляет 105 тыс. тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова озвучила размер средней пенсии казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«105 тыс. - средняя пенсия в Казахстане. Процентов 20-25 уже получают больше 150 тыс.», – сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Сената.

Министр заверила, что пенсия повышается ежегодно.

«В целом мы ежегодно повышаем. Базовую мы повышаем по уровню инфляции, по солидарной мы всегда с опережением на 2% идем. Покупательская способность должна соответствовать», – заявила Т. Дуйсенова.

Ранее глава Минтруда сообщила статистические данные касательно выхода казахстанцев на пенсию.

«Если по году считать, то у нас выходит на пенсию около 100 тыс. человек. Выходят на рынок или достигают трудоспособного возраста более 300 тыс. молодежи», - сказала Т. Дуйсенова.