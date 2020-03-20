Размер среднемесячной зарплаты за январь 2020 озвучил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о среднемесячной номинальной зарплате работников в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 9 Трудового кодекса РК (далее - Кодекс) МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда. Согласно статье 104 Кодекса, размер МЗП, устанавливаемый ежегодно на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете, не должен быть ниже прожиточного минимума и не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат и выплачивается пропорционально отработанному времени», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос .

Он напомнил, что с 1 января 2019 года по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, озвученном в Послании от 5 октября 2018 года, МЗП повышена в 1,5 раза, или с 28284 до 42,5 тысяч тенге.

«Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по видам экономической деятельности по стране за январь 2020 года составила 197 950 тенге, модальная заработная плата - 58 034 тенге; медианный размер заработной платы - 112 195 тенге», - сообщил Премьер.

«Следует отметить, что применение медианной или модальной заработной платы при установлении размера МЗП приведет к финансовой нагрузке на бизнес, а также снижению доходов местных бюджетов в виде индивидуального подоходного налога. Данное предложение будет изучено в рамках поэтапного повышения МЗП», - заключил А. Мамин.